Cidades Asfalto pela metade em ruas de Goiânia deixa moradores e comerciantes inseguros Suspensão de contratos foi realizada para investigação de irregularidades. Secretaria de Infraestrutura promete retomada de trechos na próxima semana

Em meio às dúvidas, comerciantes e moradores ouvidos pelo POPULAR reclamam de transtornos. No Bairro Goiá, quatro ruas estavam sendo finalizadas. Entre as vias, a Rua Felipe Camarão está com a maior parte do asfalto refeito, mas um trecho foi fresado e espera a capa de reconstrução. Para José Júnior, que mora e trabalha na rua, a poeira tem sido o maior incômodo. “An...