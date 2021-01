Cidades “As mensagens me ajudaram a não desistir”, diz estudante

“Quando comecei a receber as mensagens, foi um incentivo a mais. Achei uma iniciativa bem interessante porque, além do apoio dos nossos pais, a gente precisa do apoio da escola também. Ver que o Estado se preocupou é muito valioso”, conta Luyza Fernanda Mendonça da Silva, de 17 anos, que cursa a 2ª Série do Ensino Médio no Colégio Estadual Doutor Genserico Gonzaga Jaime, ...