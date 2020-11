Cidades Dema conclui inquérito sobre morte de peixes no Rio Vermelho, em Aruanã Um fazendeiro foi indiciado por crime ambiental pela emissão de produtos que resultaram na morte de espécies da fauna aquática, informou a Polícia Civil

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) concluiu o inquérito sobre a morte de centenas de peixes no Rio Vermelho e nos Lagos Tigres, em Arauanã, e Lago Acará, em Britânia, que ficam no interior de Goiás. As mortes ocorreram em fevereiro deste ano. Segundo a Polícia Civil (PC), um fazendeiro foi indiciado por crime ambiental pela emissão d...