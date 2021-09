Cidades Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Rio Araguaia, em Aruanã Nesta manhã, os trabalhos estão concentrados na superfície

O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por um rapaz, de 21 anos, que se afogou no Rio Araguaia, em Aruanã. O trabalho de busca teve início na última segunda-feira (6). O Tenente Abel Cardoso, Comandante do 1º Pelotão Bombeiro Militar, contou que no dia que as equipes foram informadas do afogamento foram feitas buscas na superfície do rio. Na terça e quarta os mil...