Cidades Aruanã tem barreira policial na entrada da cidade para evitar turistas Ação visa a orientar visitantes sobre a proibição do turismo e do acesso ao Rio Araguaia por conta da pandemia do novo coronavírus

O decreto que cancela a temporada do Araguaia 2020 só passa a valer no dia 1º de julho, mas Aruanã já conta com barreira policial na entrada da cidade para orientar visitantes sobre a proibição do turismo por conta da pandemia do novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira (18), viaturas e policiais militares já montaram a estrutura para realizar abordagens de pes...