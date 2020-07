Cidades Aruanã pode usar kit Covid Prefeito Hermano de Carvalho enviou equipe para município paulista a fim de obter informações sobre resultados de medicamentos. Farmacêutico diz que automedicação pode ser perigosa

Preocupado com o avanço do novo coronavírus em Aruanã, o prefeito Hermano de Carvalho (PSDB) encaminhou uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para Porto Feliz (SP) para obter mais informações sobre o uso de medicamentos como a ivermectina, cloroquina e azitromicina como forma de prevenir casos graves do novo coronavírus. Em Porto Feliz, o conjunto de medicamentos...