Cidades Aruanã, na região oeste de Goiás, deve registrar 43ºC neste fim de semana Veja como fica o clima nas demais regiões do estado

A onda de calor que passa por Goiás intensifica neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a região oeste deve registrar 43°C entre sábado (3) e domingo (4). Os dados meteorológicos do Cimehgo e do Inmet divergem em 1ºC, segundo apuração do POPULA...