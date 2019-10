Aos 83 anos, o artista plástico grego radicado em Goiás Angelos André Ktenas conta ao POPULAR sobre seu maior desafio: a produção de dois blocos de esculturas que homenageiam as famílias devotas do Divino Pai Eterno. As peças, feitas em bronze vão compor o cenário do Parque dos Romeiros, que será construído às margens da rodovia de mesmo nome (GO-060), em Trindade. Com dezenas de peças espalhadas em praças da Grande Goiânia, o escultor avisa que essa deverá ser sua última grande obra.

Ktenas explica que o cansaço e a limitação física são os motivos que podem levá-lo à aposentadoria. “São 83 anos de idade e mais de 60 de carreira. Além disso, a produção de esculturas exige muito esforço físico”, conta.

Para o artista, o possível último trabalho representa um prazer e ao mesmo tempo um desafio. “Foi o primeiro conjunto que fiz desse tamanho em toda minha carreira. Além disso, foi uma honra ser convidado pela igreja que sou devoto para uma produção dessa”, ressalta.

O Parque dos Romeiros está previsto para ficar pronto em maio de 2020, mas os ícones, em tamanho real ou até maior, já estão sendo elaborados. Serão produzidos dois blocos de esculturas. O primeiro conta com a figura de um romeiro, dois bois e um carro de boi. Já o segundo ilustra uma família de quatro pessoas: pai, mãe, um filho e uma filha.

De acordo com o artista, a inspiração para a produção das peças surgiu da observação dos fiéis que caminharam até Trindade em julho deste ano. “O pessoal me chamou para fazer produção um mês antes. Então, durante esta época eu fui para um ponto da Rodovia dos Romeiros e fiquei observando as mais diferentes pessoas, com os mais diferentes motivos, que passavam por lá”, relata.

Segundo Ktenas, quando pronta, apenas a escultura do romeiro chegará a pesar mais de 150 quilos. As peças são feitas totalmente em bronze, através de moldes de borracha. “Como são peças muito detalhadas, assim é mais fácil de desenformar”, ensina o professor, que atualmente está aposentado da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG), unidade que ele ajudou a fundar.

O escultor afirma que a aposentadoria não é algo que o amedronta. “Eu e outros artistas do meu tempo como Gustav Ritter abrimos o caminho e trouxemos um respeito para a arte que não existia na nossa época. Nós preparamos o terreno para os novos. A arte é assim: não se pode olhar para trás. Por isso sei que ela prosseguirá”,

Área de lazer

O Parque dos Romeiros é uma parceria público privada entre uma empresa de desenvolvimento imobiliário e a prefeitura de Trindade. Segundo o Diretor de projetos da imobiliária, Eduardo Oliveira, através da parceria a empresa doou o espaço, uma área externa ao condomínio que estão construindo no local, à administração municipal. O novo parque terá cerca de 8,5 mil metros quadrados.

O projeto conta com espaços para eventos, pista de skate e um pomar com frutas típicas da região, além das estações com as estátuas em bronze que replicam a Romaria de Trindade. “O intuito é trazer a interação dos visitantes com a história da cidade”, diz o empreendedor.

A pedra fundamental foi lançada no início de setembro deste ano. Segundo Oliveira, a obra está prevista para começar em dezembro e a entrega deverá ocorrer no fim de maio do ano que vem, cerca de um mês antes da festa do Divino Pai Eterno. De acordo com ele, o local servirá como um importante pondo de apoio aos romeiros.

Oliveira também destaca que o parque contará com policiamento. “Teremos o apoio da Guarda Municipal para garantir a segurança no local,” explica.

Furtos

A presença da Guarda Municipal é um ponto importante para garantir tanto a segurança dos visitantes do parque como a integridade das obras que o local vai abrigar. Reportagem na edição desta segunda-feira (21) do POPULAR mostrou que uma escultura feita por Angelo Ktenas foi furtada no Cemitério Santana, em Goiânia.

O escultor relata o furto de outras peças feitas por ele no local e desabafa: “Fico muito magoado com tudo isso, pois quando a gente que cria uma obra é como criar uma família. Cada trabalho quer dizer um filho a mais”. (Mariana Carneiro e Andressa Calassi são estagiárias do GJC em convênio com a UFG e a Fasam)

4 Perguntas para Angelo Ktenas

Autor de dezenas de obras em parques de Goiânia, artista plástico responsável por cerca de 40% das esculturas do Cemitério Santana lamenta os recorrentes furtos de peças de bronze no local

1 - Alguma família já o procurou para refazer um obra que foi furtada?

Mais de cinco famílias já me procuraram. E uma obra como a “Jesus Sentado” (escultura mostrada em reportagem publicada nesta segunda-feira no POPULAR) é no mínimo R$ 70 mil para ser feita de novo. Todas as famílias vêm muito chateadas, é como se roubassem um membro da família. Essas peças são como guardiãs desses locais e as pessoas que as encomendam têm muito respeito por imagens.

2 - Como o senhor se sente sabendo que muitas de suas produções já foram furtadas?

Traz um sentimento de revolta ver esse tipo de coisa. Eu fico muito magoado com tudo isso, pois quando a gente cria uma obra, é como criar uma família. Cada trabalho quer dizer um filho a mais. Todos são especiais.

3 - O senhor acha que existe um descaso do poder público em relação ao cuidado com essas peças?

Sim. Houve uma época em que eu e outros 22 artistas pensamos em fazer obras para o Museu à Céu Aberto na Praça Universitária, no Setor Universitário. Inclusive, nossa maior apoiadora era a Célia Câmara. Porém, a falta de segurança foi o nosso maior empecilho.

4 - O que poderia ser feito?

A Prefeitura de Goiânia deveria se preocupar mais com a cultura e a arte. Naquela época falaram que iriam fornecer segurança para o local (Praça Universitária), mas não o fizeram. Hoje, a única saída é providenciar essa segurança. Eu me preocupo muito com minhas obras que estão por aí, mas não posso fazer nada, então entrego nas mãos de Deus. (Mariana Carneiro, estagiária do GJC em convênio com a UFG)