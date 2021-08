Goiás arrecada mais 85% com ICMS dos combustíveis em agosto

Entre os dias 1º e 17 de agosto, o Estado de Goiás arrecadou R$ 354.983.039 com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre combustíveis. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 85,24%. Os dados foram coletados em boletins diários publicados pela Secretaria de Estado da Economia. Especialistas apontam que entre os fatores que contribuíram para o porcentual estão o aumento do preço da mercadoria e o cenário provocado pela pandemia em 2020, quando as limitações em atividades econômicas e sociais diminuíram a demanda por combustíveis.

Os preços destes produtos estão ligados ao mercado internacional e, por isso, também sofrem mudanças de acordo com variações do dólar e do preço do barril de petróleo, por exemplo. O custo do etanol anidro, distribuição e revenda, receita da Petrobras e impostos como Cide e Pis/Pasep, além do ICMS, compõem o valor que o consumidor final paga.

Triagem de resíduos deve desafogar aterro sanitário de Goiânia

Todo o lixo domiciliar de Goiânia deverá passar por usinas de reciclagem a partir de 2023. É o que prevê a Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg), que lançou edital nesta semana para contratação de um estudo técnico sobre as mudanças no sistema de coleta. A alteração deve desafogar o Aterro Municipal.

A iniciativa se dá em cumprimento ao termo de ajuste de conduta (TAC) firmado em novembro do ano passado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) com a Prefeitura de Goiânia. O documento cobra que a gestão goianiense transforme o aterro em um Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos (CTDRS).

Preço do gás de cozinha terá novo reajuste nas distribuidoras em setembro

O botijão de 13 quilos de gás de cozinha vai subir novamente no início do próximo mês de setembro. E, desta vez, não se trata de um reajuste oficial anunciado pela Petrobras. Nesta quarta-feira (18), as distribuidoras de gás começaram a enviar para as revendas de suas redes comunicados sobre um aumento de até R$ 5,89, que será feito para cobrir altas de custos decorrentes da inflação e o reajuste salarial de funcionários, cuja data-base ocorre em setembro.

Em seu comunicado, assinado pela Gerência de Experiência do Parceiro, a Ultragaz informou que o reajuste será de R$ 5,32 por botijão. A companhia justificou que, como ocorre todos os anos, no mês de setembro é feita a revisão anual dos preços de venda do GLP para sua rede e que esta decorre dos impactos inflacionários em sua estrutura de custos, além do aumento de despesas com folha de pagamento da companhia em razão da data-base.