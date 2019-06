Cidades Arraial de Goiânia abre campanha de respeito às mulheres A iniciativa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, visa estimular uma mudança de comportamento nas festas juninas

Ação promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), a campanha educativa Eu Respeito as Muié será lançada neste sábado, 22 de junho, no Arraial de Goiânia, no estacionamento do Parque Mutirama. O MMFDH, conduzido pela ministra Damares Alves, pretende com a iniciativa e...