Cidades Arraia não sobrevive depois de ser solta em parque no Goiânia 2 Amma alerta que a espécie, em locais estranhos ao seu habitat natural, pode causar desequilíbrio ambiental e levar perigo aos frequentadores de parques públicos

Depois de um pirarucu ser solto em abril, no lago do Parque da Liberdade, no Setor Jaó, a Gerência de Proteção e Manejo da Fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia foi surpreendida no final de semana com a informação de que uma arraia foi solta no lago do Parque Leolídio Di Ramos Caiado, no bairro Goiânia 2, região norte da capital. Ao contrário d...