Como medida para conter a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Arquidiocese de Goiânia suspendeu nesta quarta-feira (18) todas as formas de aglomeração de pessoas. O comunicado, assinado pelo arcebispo metropolitano dom Washington Cruz, afeta as missas outras eventos religiosos como reuniões pastorais, retiros e festas. O documento vale até o dia 3 de abril.

"O grave momento que enfrenta nossa sociedade assolada pela epidemia do coronavírus que tende, cada dia, a se alastrar e que exige atitudes concretas e eficazes para diminuírem o ritmo do contágio, a fim de que os enfermos contaminados possam ser tratados em tempo hábil, evitando os óbitos", diz o comunicado.

Os fiéis ficam dispensados de participar presencialmente das missas. A recomendação é que assistam as celebrações transmitidas via TV, internet e rádio.



As igrejas permaneçam abertas para exercícios espirituais de forma particular. No entanto, não poderá haver grupos. Mesmo que se dirija ao templo individualmente, o fiél deverá seguir as orientações de prevenção: distâncias entre as pessoas e cuidados com a higiene.



Os sacerdotes permaneçam disponíveis para o atendimento particular dos fiéis em confissão, "guardando os devidos cuidados para não haver contaminação". Entretanto, de acordo com o comunicado, os mutirões de confissões serão adiados.



No comunicado, o arcebispo pede a sacerdotes idosos, com doenças crônicas, "que façam o sacrifício de se afastarem das aglomerações, não atendam confissões nem visitem enfermos neste período". As secretarias paroquiais poderão funcionar.

A restrição afeta o período de Quaresma, um dos mais importantes da Igreja Católica. "O perigo real e imediato de contaminação em caso de aglomeração de pessoas e a nossa preocupação pastoral com o bem-estar não só espiritual, mas também físico, do povo de Deus sob os nossos cuidados", diz o comunicado.