A pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que resultou na assinatura de um decreto emergencial nesta sexta-feira (13) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) depois que três casos foram confirmados em Goiás, sendo dois em Goiânia, levou a alterações no cotidiano das celebrações religiosas. O governador determinou que não se ocorra eventos com mais de cem pessoas. Como resultado disso, o Conselho dos Vigários Episcopais da Arquidiocese de Goiânia se reuniram sexta-feira e decidiram suspender todos os eventos envolvendo aglomeração de fiéis, tais como reuniões, encontros, retiros, formações e outros.

A Prefeitura de Goiânia estabeleceu situação de emergência em decreto assinado nesta sexta-feira, em que veda a realização de eventos com a aglomeração de pessoas. A decisão do Conselho não fala sobre a realização das missas, mas cita que “não sejam realizadas celebrações em lugares fechados com grande número de fiéis”. O documento informa que cabe aos párocos “utilizarem do bom senso e seguirem as recomendações da Secretaria de Saúde (espaço de distanciamento entre pessoas, cuidados de higiene, ventilação, uso de álcool em geral)”.

Como alternativa, a Arquidiocese considera que é possível a realização de celebrações ao ar livre, “respeitando a distância entre as pessoas (recomendação de 1 a 2 metros) e os cuidados de higiene”. Há determinação para que as igrejas permaneçam abertas, limpas e arejadas. Nos locais, serão desativadas as pias de água benta e está proibida a promoção da aspersão.

Já sobre os fiéis com mais de 60 anos e aqueles que têm doenças crônicas, cirurgias recentes de grande e médio porte, com baixa imunidade, em tratamento de quimioterapia evitem participar de celebrações nos templos, a recomendação é que os mesmos permaneçam “em oração em suas casas, ficando dispensados do cumprimento do preceito dominical neste período, bem como aqueles que em consciência percebam que possam colocar outros em risco de saúde por sua presença numa celebração”.

Em relação às celebrações da Semana Santa, em abril, ainda não há uma definição sobre modificações no calendário, mas o Conselho considera que, a depender da evolução da situação, novas medidas podem ser adotadas. A Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, também permanece marcada, de acordo com nota emitida por Dom Eugênio Rixen, que aguarda reuniões com o governo estadual para tomar as decisões cabíveis. O mesmo vale para a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, cuja Associação dos Filhos do Pai Eterno mantém a programação para junho.

A Federação Espírita do Estado de Goiás (Feego) recomendou que os centros espíritas se norteiem pelas recomendações das autoridades de saúde. Na sede entidade, estão interrompidas, por tempo indeterminado e pelo elevado número de pessoas que participam, as reuniões públicas, estudos e cursos, evangelização da infância e juventude, atendimento fraterno e espiritual.