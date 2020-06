Cidades Arqueologia revela primórdios do Theatro de Pirenópolis Escavações trouxeram à tona um piso que pode ser o original do edifício que data de 1899. Trabalho foi realizado durante serviço de restauração iniciado em dezembro do ano passado

Parte da história do Theatro Sebastião Pompeu de Pina, de Pirenópolis, em obra de restauração desde dezembro do ano passado, acaba de ser revelada. Escavações realizadas por arqueólogos deixaram à mostra parte de um antigo piso que pode ser original do prédio cuja construção data de 1899. A equipe do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que co...