Cidades Arqueólogos da obra do BRT descobrem estruturas históricas no subterrâneo de Goiânia O legado é comemorado pelo Iphan por representar um testemunho histórico importante de saneamento dos primórdios da capital enterradas na Avenida Goiás

O conceito de modernidade que Pedro Ludovico Teixeira idealizou para a Goiânia que nascia nos anos de 1930 fica a cada dia mais evidenciado. Foi a esta conclusão que chegaram arqueólogos que descobriram nas obras do BRT, na Avenida Goiás, antigas estruturas de saneamento da capital goiana. O legado é comemorado pela superintendência regional do Instituto do Patrimônio H...