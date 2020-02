Cidades Armas entregues por PMs não tinham digitais de irmãos mortos ação policial em Trindade Polícia Civil aguarda resultado de laudos e respostas de pedidos de informação para concluir inquérito. Kaleb de Paula Araújo, de 18 anos, e Victor Araújo, de 21 perderam a vida em 6 de janeiro deste ano. Militares afirmam que foi troca de tiros. Família contesta

Atualizada às 22h08 A Polícia Civil de Trindade apresentou ontem o resultado de laudos referentes à investigação da morte dos irmãos Kaleb de Paula Araújo, de 18 anos, e Victor Araújo, de 21, ocorridas no dia 6 de janeiro deste ano no município da região metropolitana de Goiânia. Parte das análises visa a responder se as três armas e um simulacro, apresentado...