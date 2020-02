Cidades Armas entregues por PMs como sendo de irmãos mortos em Trindade não tinham digitais Informação consta em laudo emitido pela Polícia Técnico-Científica em inquérito que visa a esclarecer as circunstâncias da ação policial em que jovens perderam a vida, ocorrida em Janeiro no Setor Maysa 2

A Polícia Civil de Trindade apresentou na tarde desta quinta-feira (13) o resultado de 12 laudos referentes à investigação da morte dos irmãos Kaleb de Paula Araújo, de 18 anos, e Victor de Paula Araújo, de 21, ocorrida no dia 6 de janeiro deste ano no município da região metropolitana de Goiânia. Parte das análises visa a responder se as três armas e um s...