Cidades Armas de PMs vão para perícia na investigação da morte de Ágatha no Alemão Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, momento que Ágatha Vitória Sales Félix, foi atingida nas costas por um tiro de fuzil

A Polícia Civil enviará para perícia as armas dos policiais militares que estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, no momento em que a menina Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, foi atingida nas costas por um tiro de fuzil dentro da Kombi em que viajava. Ághata foi levada para o hospital, mas não resistiu ao fer...