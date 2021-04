Cidades Armas de fogo são apreendidas em residência de homem filmado chamando porteira de macaca, em Goiânia Investigado foi gravado ameaçando e fazendo injúrias raciais contra a porteira de um prédio residencial do Jardim Goiás

Foram encontradas e apreendidas na manhã desta quinta-feira (29), durante operação da Polícia Civil (PC), quatro armas de fogo na residência do homem que foi filmado proferindo ameaças e injúrias raciais, tais quais “chimpanzé” e “macaca”, contra uma porteira, em um prédio do Jardim Goiás, em Goiânia. O fato ocorreu no último dia 18 de abril e é investigado pela 8ª D...