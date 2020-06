Cidades Armado com faca, homem faz repórter refém e invade sede da TV Globo Segundo a emissora, enquanto o responsável pela ação ameaçava a repórter Marina Araújo, ele exigia a presença da também jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional

Um homem armado com uma faca fez uma repórter de refém e invadiu a sede da TV Globo, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. A ação criminosa aconteceu no meio da tarde desta quarta-feira e durou cerca de 30 minutos. A Polícia Militar foi acionada, e o homem acabou se entregando. Ninguém ficou ferido. Segundo a emissora, enquanto o responsável pela ação ameaçava a ...