Cidades Arma explode durante disparo e homem fica gravemente ferido em Formosa A vítima sofreu ferimentos na palma da mão e em três dedos e perdeu grande quantidade de sangue

Durante um disparo com uma espingarda em uma árvore, Vilmar Saad Pereira Dias, de 60 anos, sofreu um acidente nesta quinta-feira (23) em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O armamento que ele estava utilizando explodiu. As informações são do Corpo de Bombeiros. Ainda segundo a corporação, a vítima ficou gravemente ferida ao apresentar lesões em três dedos ...