Arma encontrada com Lázaro Barbosa foi pega em roubo

Uma das armas encontradas com Lázaro Barbosa de Sousa quando foi morto em abordagem policial em Águas Lindas de Goiás, um revólver calibre 38, foi roubado por ele no dia 16 de abril em uma chácara na região do Incra 9, em Ceilândia (DF). O imóvel fica bem próximo do local onde Lázaro é acusado de matar uma família, no dia 9 de junho. As duas armas encontradas com o fugitivo ...