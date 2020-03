O arcebispo de Goiânia, Dom Washinton Cruz, sobrevoa a capital de um helicóptero na manhã deste domingo (29). De dentro da aeronave, ele abençoou a cidade com o Santíssimo Sacramento. A medida acontece no quinto domingo de quaresma no contexto de distanciamento social para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Igrejas católicas não estão realizando celebrações presenciais para evitar aglomeração de pessoas.

“Jesus Cristo, ressurreição e vida, nos faça firmes e fortes na fé e nos conceda o dom da cura, e nos conceda o dom de vencer essa pandemia que se alastra cada vez mais”, diz o arcebispo em vídeo publicado no Instagram do Santuário Sagrada Família. O vídeo do sobrevoo de Dom Washington está sendo transmitido na mesma página.

O helicóptero, modelo Robinson R44 Raven II, decolou da Escola de Aviação, na saída de Trindade, pilotado por Marcos Florindo de Carvalho. A duração do voo deve ser de uma hora.