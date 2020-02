Cidades Arcebispo de Goiânia leva imagem do Divino Pai Eterno ao Papa Francisco, no Vaticano; veja vídeo Entidade máxima da Igreja Católica no mundo não conhecia a imagem antes. Presente faz referência à construção do Santuário em Trindade

Durante a Visita Ad Limina Apostolorum à Roma, nesta terça-feira (11), o Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, levou ao Papa Francisco a imagem do Divino Pai Eterno. Um presente simbólico em referência à construção do Santuário Pai Eterno, em Trindade. Junto com Dom Washington, estavam outros bispos do Centro-Oeste do Brasil. A peregrinação à Basílica de São...