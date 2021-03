Cidades Araraquara bate recorde de mortes por Covid-19 em um único dia Três primeiros meses incompletos de 2021 já têm mais óbitos que todo o ano de 2020

A cidade de Araraquara (a 273 km de São Paulo) registrou nesta sexta-feira (5) o recorde de mortes provocadas por Covid-19 em um único dia. Nove pessoas morreram, conforme boletim do comitê de contingência local, o que fez o total de óbitos apenas nos cinco primeiros dias de março chegar a 29, superando as 24 mortes registradas no mês de janeiro inteiro. Desde o início d...