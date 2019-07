Cidades Araguaia tem 12 princípios de afogamento em um ano Corpo de Bombeiros faz buscas a turista que despareceu enquanto banhava em acampamento, em Aruanã

O caso de um homem de 35 anos que desapareceu durante um banho no Rio Araguaia, em Aruanã, Região Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (11) chama a atenção para o risco do lazer na água e reforça a necessidade de cuidados para evitar acidentes. Em 2018, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), o manancial teve 12 registros de iminência de afogamento, que...