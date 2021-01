Cidades Aragarças atinge 100% de ocupação dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 Há pacientes que estão em fila aguardando a liberação de um leito

O Hospital de Campanha da cidade de Aragarças, no sudoeste de Goiás, está com 100% dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 ocupados. No total, a unidade conta com sete leitos com respiradores, e um oitavo improvisado pela prefeitura. Em nota, a secretaria municipal de saúde informou que ainda há dois pacientes à espera de um leito, e que os pacientes internados o...