Cidades Araújo Jorge realiza palestras em campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, em Goiânia Intuito do evento é conscientizar e levar informações sobre a doença, que pode ser assintomática, levando a diagnóstico tardio

Uma série de palestras será realizada pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge durante a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, conhecida como Campanha Julho Verde. A programação, que contará com médicos, fonoaudiólogos e fisioterapeuta, ocorrerá na próxima quinta-feira (18), no auditório da unidade, das 10h30 às 12h. O intuito da Campanha Julho ...