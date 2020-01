Cidades Aquecimento global interfere em chuvas A avaliação é do coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o meteorologista e climatologista José Marengo

O aquecimento global está fazendo com que fenômenos raros se tornem mais frequentes e os governos não estão se preparando para a nova realidade, a despeito dos alertas . A avaliação é do coordenador-geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o meteorologista e climatologista José Marengo, ao falar sobre ...