Cidades Apuração sobre fura-fila de vacina contra Covid alcança ao menos 15 cidades Denúncias encaminhadas ao Ministério Público Estadual têm aumentado. Suspeitas envolvem servidores e particulares

Goiás já possui pelo menos 15 cidades que estão com investigações em andamento feitas pelo Ministério Público do Estado (MP-GO) sobre casos suspeitos de ‘fura-fila’ na vacinação contra o coronavírus. As irregularidades são, em sua maioria, para beneficiar autoridades, familiares e pessoas que trabalham com profissionais da saúde. O MP-GO já arquivou uma investigação po...