Cidades Aproximadamente 100 pessoas protestam contra a Reforma da Previdência em Anápolis Manifestação reúne servidores da saúde, educação e representantes de sindicatos

Aproximadamente 100 servidores da saúde, educação e representantes de sindicatos estão reunidos na manhã desta sexta-feira (14) na Praça do Ancião, em frente à prefeitura de Anápolis, na região central do município. O grupo é contra os cortes da educação e a Reforma da Previdência. Os servidores da prefeitura também pedem a revisão do piso salarial. O grupo junto ...