Cidades Aprovado reajuste de 20 centavos na passagem de ônibus da Grande Goiânia Por unanimidade, conselho da agência validou cálculo que aumenta a passagem de R$ 4,30 para R$ 4,50. Para começar a valer, estudo deverá ser referendado pela CDTC.

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (AGR) aprovou, na manhã desta quarta-feira (19), o cálculo do reajuste da tarifa do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. O estudo, que prevê acréscimo de 20 centavos, foi validado por unanimidade pelo conselho da AGR. Com isso, a passagem que hoje custa R$ 4,30 passará para R$ 4,50. Mas para começar a valer, o reajuste depende do aval da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC). Ao aprov...