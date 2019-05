Cidades Apreendido suspeito de se esconder em cama baú para roubar loja em Águas Lindas de Goiás A empresa de segurança foi acionada assim que o adolescente quebrou o sistema de alarme

Um adolescente de 17 anos foi apreendido neste domingo (26), suspeito de se esconder em uma cama baú para roubar uma loja de móveis e eletrodomésticos em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Assim que a loja encerrou o expediente, no sábado, ele cortou o fio e quebrou o sistema de alarme. No entanto, a empresa de segurança é acionada quando o dispositivo f...