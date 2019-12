Um adolescente foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (20), suspeito de matar o Luan de Araújo Barbosa, de 26 anos, que saiu de casa para caçar jacarés e foi encontrado morto no Rio Meia Ponte, em Goiânia. O crime aconteceu no dia 10 de novembro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e Luan saíram juntos para caçar jacarés. As investigações apontam que o adolescente atirou duas vezes contra a cabeça do rapaz e em seguida roubou o aparelho celular e diversos pertences dele. O corpo da vítima foi encontrado dias depois no Rio Meia Ponte.

Relembre

Luan saiu de casa em um domingo pela manhã junto com dois cães para passear e caçar jacaré. Cinco dias depois, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas em uma mata próxima a uma das estações de tratamento de esgoto da Saneago, ao lado do Rio Meia Ponte. Os militares encontraram uma fogueira apagada, calçados e uma faca. As buscas foram suspensas ao entardecer.

Na manhã do dia 16, um sábado, as equipes da corporação retornaram ao local. Bombeiros com o auxílio de cães farejadores reiniciaram a varredura enquanto a equipe náutica em um bote desceu pelo rio. “Uns 500 metros antes do cruzamento com a ponte os militares visualizaram o corpo preso em uma galhada e próximo estava um dos cães também morto. Tenho informações que o outro animal morto foi retirado de uma das lagoas na quarta por um funcionário da Saneago, que o colocou em uma mata”, explicou o capitão da corporação Bonival Brito Frazão na época.

Os pais e os irmãos de Luan acompanharam as buscas e assim que o corpo foi encontrado fizeram o reconhecimento.