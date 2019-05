Cidades Apreendido 2º suspeito de envolvimento na morte de adolescente em festa de escola em Goianésia Investigação apontou que jovem de 16 levou a faca e a entregou ao suspeito do crime

O segundo suspeito de envolvimento na morte de Marcos Vinícius F. Machado Borges de 14 anos em uma festa escolar após um esbarrão foi apreendido nesta terça-feira (14), em Goianésia, na região central do Estado. O crime aconteceu no último sábado (11) durante a Festa Maína realizada no Clube Coopergasa e deixou ainda dois jovens feridos. O delegado Marco Antônio Maia e...