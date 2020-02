Cidades Aposentados e pensionistas de Rio Verde devem receber benefício nesta quinta-feira (27) Calendário de pagamento dos beneficiários da previdência municipal foi divulgado no dia 13 de fevereiro e prevê a liberação entre os dias 25 e 28 de cada mês

De acordo com o calendário de pagamentos de 2020, os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio Verde (Iparv) devem receber o benefício deste mês nesta quinta-feira (27). O calendário de pagamento foi divulgado no dia 13 de fevereiro e prevê a liberação entre os dias 25 e 28 de cada mês. Apenas em dezemb...