Aposentados de Rio Verde vão receber a parcela de março adiantada. Veja novas datas

Com a antecipação do pagamento dos servidores municipais, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Rio Verde (Iparv) decidiu adiantar a quitação da parcela de março para os aposentados e pensionistas do município. O pagamento estava previsto para o dia 27 deste mês, mas foi antecipado para o dia 20. A ideia é repetir o adiantamento nos meses seguintes. Cerca de 1.300 aposentados dev...