Cerca de 30 pessoas estão na porta do Fórum de Abadiânia para se posicionarem a favor do médium João Teixeira de Faria, de 78 anos, nesta terça-feira (2). Com cartazes e faixas, os manifestantes prestam apoio ao líder espiritual, que está preso desde dezembro do ano passado.

Nas faixas, os apoiadores escreveram frases como: “Não deixe que as pedras no seu caminho te afastem da sua missão” e “Não cruze os braços para sua missão, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos”.

Perguntados sobre o motivo de estarem ali prestando este apoio a João Teixeira de Faria, os manifestantes apenas afirmaram que acreditavam no médium. Os processos que estão sendo analisados pela Justiça nesta terça-feira correm em segredo judicial.

Audiência

Pela primeira vez, desde que foi preso em dezembro de 2018, João de Deus, voltou nesta terça-feira à cidade de Abadiânia onde ele atendia milhares de pessoas no centro espiritual Casa Dom Inácio de Loyola. Ele saiu do Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional na manhã desta terça-feira, para participar da primeira audiência no Fórum local.

O médium está sendo ouvido pela juíza Rosângela Rodrigues Santos, da Comarca de Abadiânia, em dois processos que correm em segredo de justiça e se referem à violência sexual mediante fraude. Ele responde a outras sete ações judiciais por crimes diversos, como violência sexual e estupro de vulnerável, violência sexual mediante fraude, corrupção, coação de testemunhas, posse ilegal de arma de fogo, crimes sexuais e falsidade ideológica. Já a ação cível se refere a uma indenização por danos morais coletivo.

A defesa do médium nega todos os crimes.