Cidades Aplicativos avançam como opção de renda Em meio à situação de desemprego no País, setor de transporte ou entrega de comida mediado por plataforma digital recebe adesão. Confira vantagens e desvantagens

Com cerca de 13 milhões de desempregados no País, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as plataformas que conectam estabelecimentos comerciais e consumidores têm se tornado cada vez mais um meio de obtenção de renda. Projeção do Instituto Locomotiva mostra que 5% dos internautas no País, o equivalente a 5,5 milhões de pessoas, já uti...