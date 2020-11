Cidades Aplicação de doses e controle da pandemia no Brasil podem levar anos, alertam especialistas Disponibilidade de doses e logística complexa são elementos que podem aumentar tempo de processo. Recomendação é ter como foco o controle da Covid-19 e medidas de distanciamento

O diretor científico Sociedade Brasileira de Infectologia do Distrito Federal, Jose David Urbaez, alerta que a vacina, quando estiver disponível no Brasil, será apenas uma das ferramentas - “talvez a mais efetiva” - no combate à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). O especialista lembra que no momento, o imunizante ainda não é acessível, e que para ele cumprir a função é...