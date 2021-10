Cidades Apesar do sol quente, público aguarda show de Gusttavo Lima neste sábado em Goiânia Começou há pouco o show da dupla sertaneja Bruno e Denner no estacionamento do Estádio Serra Dourada

A dupla Bruno e Denner, que é apadrinhada por Gusttavo Lima, abriu o show nesta tarde de sábado (23). Apesar do sol quente, o público está animado e cantando junto. O Show de Gusttavo Lima na véspera do aniversário de Goiânia, marca a retomada dos shows do Embaixador. O evento ocorre no estacionamento do Estádio Serra Dourada e ainda conta com a participação do cantor F...