Cidades Apesar de suspensão do STF, Academia da PM em Goiânia tem fila de 1,5 km para vacinação Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar que suspende imunização de forças de segurança no Estado

Apesar da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na tarde de terça-feira (4), os profissionais das forças de segurança de Goiás seguiram sendo vacinados ao longo de quarta (5). A liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e deferida pelo ministro Edson Fachin aponta que vacinar toda a categoria, como está sendo feito no Estado...