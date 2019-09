Cidades Apesar de proibido, comércio de bancas ocorre abertamente na Feira da Lua Feirantes relatam diversos casos de aluguel e venda de espaços por valores que chegam a R$ 60 mil. Negociação é flagrada até em redes sociais

Alugueis de até R$ 1 mil mensais por uma banca na Feira da Lua, ou anúncios de venda de até R$ 60 mil por pontos na mesma feira ou na vizinha Feira do Sol, ambas no Setor Oeste, em Goiânia. A situação proibida é facilmente compartilhada por comerciantes e encontrada, até mesmo, em redes sociais e sites de aluguel no Google. Permissionários com até três bancas em nomes de fa...