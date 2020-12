Cidades Apesar de desmate, Salles garante cumprimento de meta Ministro afirma que País pode antecipar respeito a objetivo previsto no Acordo de Paris

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta terça-feira (8) que o Brasil pode antecipar meta prevista no Acordo de Paris de neutralidade na emissão de gases causadores do efeito estufa. Em pronunciamento no Palácio do Planalto, ele disse que o prazo atual é atingi-la até 2060, mas que a meta pode ser alcançada antes, caso nações desenvolvidas cumpram o compr...