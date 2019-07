Cidades Apesar de descrença de Bolsonaro sobre fome, País tem 6 mil mortes por ano por desnutrição As estatísticas apontam que entre os anos de 2008 e 2017 (último dado disponível), foram pelo menos 63.712 óbitos por complicações decorrentes da desnutrição

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter dito nesta sexta, 19, que a fome no Brasil "é uma grande mentira", cerca de 6,3 mil pessoas morrem por ano no País por desnutrição, segundo levantamento feito pelo Estado no Datasus, portal de dados do Ministério da Saúde. As estatísticas apontam que entre os anos de 2008 e 2017 (último dado dispon...