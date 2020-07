Cidades Apesar de alerta, 1,8 mil kits de ivermectina são distribuídos em Aparecida de Goiânia A Sociedade Brasileira de Infectologia e o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás emitiram alerta sobre o uso indiscriminado de medicação sem a eficácia comprovada para combater o novo coronavírus (Sars-CoV-2)

Mil e oitocentos kits de ivermectina foram distribuídos na manhã deste domingo (5) no estacionamento da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. A ação vai contra o alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO) sobre o uso indiscriminado de medicação sem a...