Cidades Apesar da redução nacional, Goiás está entre as maiores taxas de mortalidade por Covid-19 Pela oitava semana consecutiva foi observada redução do número de casos, internações e óbitos no país, segundo o Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz

Segundo o Boletim Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pela oitava semana consecutiva foi observada redução do número de casos, internações e óbitos por Covid-19 no país. A taxa de mortalidade geral do Brasil diminuiu 0,9% ao dia, enquanto a taxa de incidência de casos de Covid-19 foi reduzida em 1,5% por dia. Entretanto, as maiores taxas de incidência f...