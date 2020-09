Água Limpa é a única das 246 cidades do Estado de Goiás que ainda não possui casos confirmados de Covid-19. Conforme boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (16), ocorreu a primeira confirmação em Sítio D’Abadia. As duas cidades eram as únicas que ainda não possuíam moradores infectados pelo coronavírus (Sars-CoV-2). No total, Goiás já possui 173.756 casos positivos para a doença e 3.935 óbitos.

Em Água Limpa há sete casos suspeitos e um foi descartado. Prefeito da cidade que tem aproximadamente 1.800 habitantes, Valdir Inácio do Prado afirma que as suspeitas estão sendo testadas e comemora que a cidade ainda não tenha ninguém infectado. Em Sítio D’Abadia, além do primeiro caso confirmado, outros cinco exames ainda estão em análise.

Nas últimas 24 horas, O Estado confirmou 50 novas mortes e 3.418 casos de coronavírus. Como há atraso nas notificações de óbitos e confirmações, não significa dizer que todos ocorreram no mesmo período. Até o momento a taxa de letalidade em Goiás é de 2,26% e ainda há 217.229 suspeitas e 221 óbitos em investigação para verificar a possível relação com o vírus.