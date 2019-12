Cidades Apenas um continua preso

Das 41 pessoas presas em Mairiporã (SP), apenas uma permanece detida para apuração do crime de maus-tratos. Djoy Paxuiba Oliveira Lucena Rodrigues é apontado como organizador das rinhas. Este caso chamou a atenção do Brasil todo, com manifestações diversas de repúdio, especialmente porque imagens de cães debilitados e machucados foram compartilhadas. Em alguns vídeos é pos...