Cidades Apenas quatro cidades em Goiás têm UTIs disponíveis para pacientes com Covid-19, diz governador Em videoconferência, Ronaldo Caiado afirmou que apenas os maiores municípios do Estado conseguem fornecer leitos: ‘todo o Estado depende dessas quatro cidades’

Durante videoconferência com prefeitos, parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil na tarde desta segunda-feira (25), o governador Ronaldo Caiado afirmou que apenas as quatro maiores cidades em Goiás dispõem de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) específicos para pacientes com Covid-19: Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. “Todo o...